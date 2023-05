Accoltella la moglie, la cosparge di alcol e le dà fuoco. La donna è gravissima, l'uomo in fuga

di Redazione web

Ha versato alcool addosso alla moglie, in particolare sul volto e sui capelli, nella loro abitazione in via Cadorna a Galatone, in provincia di Lecce, e poi le ha dato fuoco. Inoltre l'ha ferita con un'arma da taglio colpendola all'altezza dell'ombelico e del fianco destro.

La donna è ricoverata in rianimazione

Sull'episodio indagano i carabinieri.

La ricostruzione

La lite è avvenuta nella casa dei due coniugi a Galatone in via Cadorna 36. La discussione, gli insulti poi l'aggressione. L'uomo, di orgine marocchina, sarebbe andato su tutte le furie aavrebbe cosparso di alcol la donna sul volto e sui capelli, come lei stessa avrebbe riferito ai sanitari. Poi l'uomo avrebbe preso un accendito e dato fuoco alla donna che riportato gravi ustioni al volto. Ma la violenza è proseguita con due coltellate all'addome. La donna è ricoverata ora in Rianimazione, intubata e in gravi condizioni.

