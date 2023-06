Marito guarda la cassiera del supermercato, la moglie furiosa le fa sbattere la testa contro il monitor

di Redazione web

E' bastata un'occhiata di traverso per scatenare una reazione violenta dettata dalla gelosia. Una donna di 49 anni, di origine sudamericana ma residente a Cocquio Trevisago, provincia di Varese, ha spinto la testa di una giovane cassiera del supermercato contro un monitor solo per aver guardato suo marito. Come dire uno sguardo di troppo. La 49enne ha visto gli occhi del marito incrociarsi con la cassiera e con la scusa di chiederle di controllare bene lo scontrino ha allungato le mani contro di lei, scrive il Corriere della Sera.

Traumi e minacce

L'aggressione violenta non si è conclusa in modo pacifico. Al contrario, la ragazza, sbattendo la testa è svenuta e sono dovuti intervenire, oltre ai carabinieri, anche i medici dell'ambulanza che hanno diagnosticato una «cervicalgia post traumatica e contusione frontale», che hanno portato la donna allo svenimento. La questione, poi, è proseguita anche in tribunale, non solo per lesioni personali, ma anche per le minacce ricevute, perché dopo la botta la 49enne ha continuato ad inveire contro la giovane, dicendole «ti aspetto fuori a fine turno».

La sentenza

Questa scenata, in realtà risale al 2018, ma dopo cinque anni - non proprio un fulmine - una prima sentenza è stata emessa dal Giudice di Pace, che ha stabilito con un'ammenda di 1.000 euro oltre alla provvisionale di altri 1.000, in attesa di una più precisa quantificazione del danno in sede civile.

