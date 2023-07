Sposa 14 donne in 9 anni fingendosi medico (ma ha la licenza media). Le donne truffate: «Non abbiamo denunciato per vergogna»

di Redazione web

Il matrimonio è una cosa seria, lo dicono tutti. Arrivare all'altare, pronti per il grande passo vuol dire aver avuto la fortuna di incontrare la persona giusta, con la quale si ha intenzione di trascorrere tutta la vita.

Il giovane indiano, protagonista di questa storia, sembra aver avuto fin troppa fortuna in amore, tanto da aver trovato la "persona giusta" ben 14 volte negli ultimi 9 anni e di esseri sposato tutte le sue fidanzate, ma la realtà è molto diversa dalla fantasia.

Non si tratta di amore vero, bensì di una truffa che ha messo in imbarazzo le donne che sono state prese in giro da un millantatore che si vantava di essere, a volte un medico chirurgo, altre un ingegnere. Andiamo a scoprire la sua storia e come è stato scoperto.

Il truffatore che ama i matrimoni

In India è stato fermato Mahesh K B Nayak, un uomo 35enne di Bangalore accusato di aver truffato 14 donne in 9 anni, sposandole con l'inganno. L'indiano incontrava le sue prede sui siti di incontri matrimoniali e offriva loro la storia d'amore perfetta. Le donne erano subito affascinate da quest'uomo che si promuoveva come medico dell'anno o ingegnere, quando invece aveva solo una licenza media e un inglese molto elementare.

Proprio questo dettaglio ha fatto cadere il suo castello di carte, costruito con tanta fatica e ben 14 matrimoni (da cui sono nati "solo" 4 figli). Mahesh K B Nayak aveva chiesto alla sua ultima moglie, una ingegnera informatica di Mysore, un prestito per aprire una finta clinica, ma la donna si era subito insospettita delle continue richieste e del suo pessimo inglese: come poteva gestire una clinica privata internazionale se il suo inglese è così pessimo? L'ingegnera ha deciso di indagare e dopo aver scoperto le truffe, ha trovato il coraggio di denunciarlo.

Secondo gli inquirenti, le vittime del truffatore sono quasi tutte professioniste, sulla trentina; donne economicamente indipendenti che hanno ammesso di non avere denunciato per l'imbarazzo e la vergogna.

