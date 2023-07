Sposa non vuole come damigella la figlia 11enne del futuro marito, lui: «Mi ha spezzato il cuore, volevo annullare le nozze»

di Redazione web

Sposarsi per la seconda volta può nascondere diverse insidie. E qualche gelosia. Sia da parte degli ex che, paradossalmente, anche dai nuovi compagni di vita, che vorrebbero cancellare con un colpo di spugna tutto quello che è successo nel matrimonio passato. Non è il caso di tutti, ovviamente. Ma è stato il caso di un neo sposo, che ha raccontato su Reddit la sua esperienza con la fidanzata e futura moglie, che gli ha «spezzato il cuore».

Il racconto

Il protagonista della storia ha raccontato di avere una figlia di 11 anni, che avrebbe voluto come damigella al suo secondo matrimonio. «Sono molto legato a mia figlia, darle un ruolo così importante avrebbe messo in chiaro quanto è importante per me, anche se sto andando avanti con un'altra donna che non è sua mamma», ha detto.

La reazione

La sua reazione è stata durissima: «Quando mi ha detto questa cosa, mi sono infuriato. Le ho detto che se mia figlia non avrà un ruolo al nostro matrimonio, allora non ci sarà alcun matrimonio. Poi, sono andato via sbattendo la porta», riporta il Mirror. A rincarare la dose, ci ha pensato la suocera, che gli ha mandato un messaggio per dirgli che aveva esagerato: «Mi ha scritto che sono stato uno st**nzo e che non avrei mai dovuto dire che avrei annullato il matrimonio».

