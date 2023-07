Damigella al matrimonio compra il vestito da 800 euro ma viene sostituita dalla sposa: «Prestale l'abito». Lei si infuria e va in vacanza

di Redazione web

«Tuo fratello si sposa? Vattene in vacanza». Questa è la risposta che in molti hanno dato alla ragazza di 26 anni che su un forum ha domandato se fosse giusto o sbagliato andarsene in ferie, piuttosto che essere presente alla cerimonia del fratello, dopo essere stata sostituita dalla sposa come damigella d'onore.

La donna di cui non si conosce l'identità, ma che su Reddit usa il nome utente u/trashgirlfriend, ha posto la domanda agli altri iscritti al forum. Poi il finale è tutto da ridere.

Nonna fitness si allena al cimitero: «Qui, tra tombe e croci, trovo la pace». Ma viene cacciata: irrispettosa

Va in pensione a 90 anni senza aver fatto un giorno di malattia o di permesso in 72 anni di lavoro ai grandi magazzini

Damigella di "disonore"

La donna ha pubblicato la domanda sul noto forum statunitense nel quale ha scritto: «Non abbiamo mai avuto una relazione veramente solida a cusa della nostra differenza di età. La fidanzata di Tom (il fratello, ndr), però, mi ha chiesto di farle da damigella d'onore nel loro matrimonio che si celebrerà il prossimo settembre».

Fino a qui, nulla di strano. La 26enne, infatti, ha dichiarato di aver messo da parte anche abbastanza soldi, quasi mille euro, per acquistare il suo abito da damigella: «Mi sono comportata come una damigella d'onore negli ultimi due anni del loro fidanzamento.

Il tradimento della cognata

Poi il gesto inatteso: la fidanzata del fratello Tom ha scelto un'altra damigella d'onore sostenendo che la preferisse al suo posto: «Mi ha spezzato un po' il cuore, ma è il suo matrimonio e non spetta a me dirle come gestirlo. Volevo ricevere un riborso di soldi per l'abito, ma mia cognata mi ha chiesto di prestarlo all'altra damigella».

La vacanza vendicativa

La donna ha visto la sua opportunità di vendicarsi prendendosi qualche giorno di vacanza con una collega che le ha offerto un biglietto aereo di andata e ritorno per andare a Miami. Da qui è nato l'interrigativo: «Passerò per cattiva se me ne vado a Miami invece di andare al matrimonio di mio fratello»

Il non lieto fine

Il coro unanime di utenti sul forum americano si è espresso nei confronti dell'ex damigella sostenendo che andarsene a Miami sarebbe la cosa migliore e che tutti i soldi spesi in questi anni corrispondevano già ad un regalo per il fratello Tom.

«Buona Miami», rispondono gli utenti. E, ancora: «Manda a ca***e tutti e vai in vacanza».

Ripresa su TikTok, la storia è diventata virale e ha raggiunto anche gli altri familiari che le hanno detto, a quel punto, che avrebbe potuto anche non presentarsi alla cerimonia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA