Nonna fitness si allena al cimitero: «Qui, tra tombe e croci, trovo la pace». Ma viene cacciata: irrispettosa

Fare esercizio fisico può essere molto difficile, soprattutto se non si ha la giusta dose di motivazione e di disciplina che spinge a mettere le scarpe da corsa e iniziare a correre, ma se si riesce a trovare un luogo adatto a tale attività, può diventare tutto più semplice. Lo ha dichiarato una bodybuilder, nonché nonna che ha trovato un luogo insolito, ma a sua detta «perfetto per avere la pace necessaria per i suoi allenamenti».

La nonna, infatti, ha trovato molto confortante andare a correre in un cimitero vicino a casa sua perché solo lì può concentrarsi al meglio. Tuttavia, non tutti sono d'accordo con lei e durante una delle sue ultime sessioni di work out, qualcuno ha avuto da ridire.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Nonna fitness si allena al cimitero

Andrea Sunshine, 53 anni, è una nonna bodybuilder che ha fatto dell'allenamento continuo il suo stile di vita. Gli ultimi periodi non riusciva più ad allenarsi chiusa tra le mura della palestra, complice anche l'ondata di caldo. Andrea ha deciso, quindi, di trovare nuovi posti all'aperto in cui allenarsi, tra la corsa e i pesi. Il posto dove è riuscita a trovare la concentrazione necessaria, tuttavia, è un cimitero e i suoi follower su Instagram, quasi mezzo milione, sono rimasti scioccati dal suo ultimo post in cui racconta i suoi nuovi allenamenti tra le tombe e le croci dei morti.

«Tutti sanno che fare esercizio fisico è il mio stile di vita e non c'è tempo o luogo per farlo. Ma ce n'è uno in particolare che mi ha affascinato più di una palestra. Sì, un cimitero. Sto facendo la mia tipica corsa tra le tombe del cimitero vicino casa perché, per quanto possa sembrare incredibile, è lì che mi sento meglio. È un luogo di riflessione, di concentrazione. Io, a differenza di molti, trovo pace tra i morti.

Purtroppo, però, non tutti la pensano allo stesso modo e, un ragazzo che lavora nel cimitero le ha chiesto di andare via e di non allenarsi in quel luogo perché lo trova irrispettoso verso i morti.

Andrea Sunshine, tuttavia, non si è arresa e ha detto che tornerà perché «in questo luogo riesco a trovare la pace».

