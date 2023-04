Nonna sexy "mangiatrice" di uomini: «A letto con 720 partner dopo il divorzio»

Il sesso è sempre meno un tabù soprattutto sui social. Ma resta, comunque, un argomento divisivo. A molti, infatti, non piace l'esposizione totale e preferiscono il pudore e l'intimità all'ostentazione figlia dei social network. E proprio per questo le ultime dichiarazioni della nonna sexy, ormai star di Instagram, continuano a far discutere.

La nonna sexy e i suoi uomini dopo il divorzio

Andrea Sunshine è tutto tranne che timida, quando si tratta di rivelare dettagli intimi sulla sua vita sentimentale tra le lenzuola. Lei, nonna super in forma - diventata famosa dopo aver partecipato al concorso di bellezza Miss BumBum in Gran Bretagna e poi sexy influencer esperta in fitness - ha più di 50 anni e da 18 è divorziata.

La modella ha dichiarato di amare il sesso e di non aver alcuna paura ad ammetterlo. E in'un'intervista al Daily Star ha rivelato quanti uomini ha avuto dopo essere tornata single.

Il numero esatto

La nonna sexy, di origini brasiliane, ha rivelato di aver avuto molte avventure da una notte tra una relazione e l'altra, tutte durate molto poco. La sua voglia di libertà e indipendenza hanno preso il sopravvento su di lei e ammette di aver perso il conto.

«È abbastanza difficile per me contare esattamente con quanti uomini abbia avuto, ma in media diciamo che sono uscita con 3-5 persone diverse a settimana. Sono uscita con uomini e donne, perché sono bisessuale e quindi facendo una stima approssimativa, direi che sono andata a letto con almeno 720 persone. Ma negli ultimi tre anni confesso di avere avuto una relazione aperta».

Le sue passioni

Andrea ammette che la relazione che sta vivendo la soddisfa molto, anche dal punto di vista sessuale, anche se non le preclude di andare a letto con altri. «Amo essere dominata, vivere esperienze che mi lasciano senza fiato. Adoro quando mi mordono il collo e prendono il controllo totale sul mio corpo. Amo essere sottomessa, ma dipende in che situazione, perché alcune volte mi piace comandare i giochi».

Poi, ha ammesso - dall'alto della sua esperienza - che si è accorta che chi non sa baciare, poi a letto non valga la pena. Un campanello d'allarme che negli ultimi anni ha sempre tenuto ben presente, evitando spiacevoli sorprese...

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 16:25

