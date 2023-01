Onlyfans, la modella disperata: «Tutti fissano il mio seno extra large, non riesco a vivere in pace»

di Redazione web

Jazmyne Day è una modella di Onlyfans di 29 anni e di orgini gallesi. La sua particolarità (che è anche uno dei motivi per cui è davvero molto seguita sui social) è il suo seno extra large. Questa caratteristica fisica ha regalato la notorietà alla modella che però, a volte, dice di essere davvero stanca di avere tutti gli occhi addosso e di non riuscire a passare mai inosservata, o almeno... quasi mai.

La storia di Jazmyne

Jazmyne Day è diventata una modella di Onlyfans dopo avere perso 32 chili e aver subito diversi interventi chirurgici soprattutto per ingrandire il seno. Il suo problema ora è che non può più andare da nessuna parte perché tutti la fissano e a Daily Star ha dichiarato: «Il mio seno è vistoso ok ma questo non significa che le persone debbano sentirsi autorizzate a fare certi tipi di commenti. In Australia ad esempio, sono stata benissimo perché lì tutti mi trattavano come una persona normale senza soffermarsi sul mio aspetto fisico».

La vacanza in Australia

Jazmyne a rivelato che durante le sue vacanze in Australia è stata davvero bene perché, al contrario di quanto succede negli Stati Uniti, nessuno sembrava fare caso al suo seno prosperoso.

