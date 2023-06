La dieta di "Nonna fitness" (77 anni): ha perso 30 chili «mangiando di più»

di Redazione web

Con l'avazare dell'età è sempre più difficile perdere peso perché il corpo non reagisce allo stesso modo alle diete e non ha lo stesso metabolismo. Eppure questa regola potrebbe non valere per tutti. Sicuramente non vale per Joan MacDonald, che di anni ne ha 77. Joan è riuscita a perdere quasi 30 chili negli ultimi anni seguendo una dieta particolare e andando in palestra 5 volte a settimana.

Il suo segreto? Sicuramente tanta forza di volontà, ma anche un pizzico di ispirazione, quella che vuole passare ai suoi follower (1,7 milioni) su Instagram dove racconta la sua esperienza.

Andiamo a scoprire la sua storia e la dieta che segue.

Joan MacDonald, la sua storia

Joan MacDonald, di 77 anni, ha raccontato ai suoi follower su Instagram, quasi 2 milioni, di aver avuto sofferto molto in passato a causa di alcuni problemi di salute che ha dovuto affrontare. La donna, infatti, all'età di 44 anni ha subito una dolorosa operazione di isterectomia, dove le hanno dovuto esportare l'utero. Joan soffriva, inoltre di ipertensione, colesterolo alto e reflusso gastrico.

Dopo l'operazione ha deciso di voltare pagina e dare un nuovo inizio alla sua vita. Joan MacDonald ha intrapreso, quindi, un percorso per rimettersi in forma e da allora, non si è più fermata.

La dieta di Joan

Joan ha raccontato ai suoi follower: «Quando ho iniziato probabilmente mangiavo meno di adesso, ma mangiavo le cose sbagliate. Ora mangio di più e continuo a perdere peso e mi sento meglio in generale. Assumo 5 piccoli pasti al giorno e inizialmente il mio obiettivo era quello di perdere peso il più velocemente possibile. Ma adesso lo faccio perché mi voglio sentire forte e potente, voglio sfidare me stessa ogni giorno e raggiungere i miei obiettivi».

Joan MacDonald è un esempio incredibile e i suoi follower condividono con lei i loro traguardi raggiunti, ringraziandola per la sua motivazione.

