"Fitness Granny", l'influencer 53enne sogno erotico degli adolescenti: «C'è chi mi manda più di 50 messaggi al giorno»

Andrea Sunshine è una influencer brasiliana di 53 anni che vive a Londra, è soprannominata "Fitness Granny". La donna è molto popolare sui social media soprattutto su Instagram dove conta più di 200.000 follower. La maggior parte dei fan della donna sono ragazzi molto giovani, anche adolescenti che le scrivono molti messaggi per chiederle consigli con le donne o per chiederle un appuntamento. Non solo i ragazzini stravedono per Andrea, anche gli uomini della sua età non la lasciano "in pace".

Il fisico scolpito di Andrea Sunshine

Ciò che agli uomini piace così tanto di Andrea Sunshine è il fatto che la 53enne (che ama definirsi cougar, proprio perché le piace avere relazioni con ragazzi più giovani), si tenga in forma frequentando più volte alla settimana la palestra. Le sue foto infatti, hanno migliaia di like e commenti in cui tutti le fanno i complimenti. Inoltre, Andrea sa benissimo come sedurre un uomo e questo la rende ancora più affascinante.

Il pensiero di Andrea

L'influencer Andrea Sunshine a Daily Star ha spiegato: «Ricevo circa 50 messaggi ogni giorno da ragazzi molto più giovani. Alcuni di loro sembrano addirittura minorenni ma cercano di comportarsi da adulti. Trovo questa situazione molto intrigante ma anche bizzarra. Penso di piacere così tanto per le mie foto audaci e il mio corpo scolpito. Certamente, molti mi sognano. Spesso mi sento un oggetto di attrazione sessuale che alla mia età diventa è sicuramente un pregio».

