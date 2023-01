La nonna più sexy del mondo si spoglia su Instagram. Il topless fa impazzire i follower

di Redazione web

Gina Stewart è forse uno dei profili più sexy presenti su Instagram. I suoi follower adorano la modella australiana perché si mostra spesso in atteggiamenti provocanti ma mai volgari e inoltre la apprezzano perché Gina ha 52 anni ed è nonna. I suoi fan sono sbalorditi dal modo in cui si prende cura di se stessa, della sua persona: sembra che per lei l'orologio biologico si sia letteralmente fermato. Uno degli ultimi post che Gina ha pubblicato su Instagram ha mandato in visibilio i fan.

Il sexy topless

Nell'ultimo video che Gina Stewart ha pubblicato sul proprio profilo Instagram si mostra con una sottoveste bianca che piano piano si abbassa rivelando parte del suo seno. I follower hanno sommerso di apprezzamenti il post e lasciato commenti del tipo: «Sei davvero bellissima» oppure «Il Paradiso sulla Terra».

Il profilo Instagram di Gina

Nel proprio profilo Instagram la sexy nonna Gina Stewart conta più di 40.000 follower e il post del topless ha collezionato 3.000 like e più di 200 commenti in cui i fan scrivono che Gina stuzzica facilmente le loro fantasie.

