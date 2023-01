Mamma torna in forma dopo il terzo parto: «Il mio segreto? L'ho capito tardi: ecco cosa mangio»

Rimettersi in forma dopo i 30 anni non è una sfida facile da affrontare. C'è chi rinuncia in fretta e chi non ci prova nemmeno. Petra, una donna svizzera mamma di tre figli, è andata fino in fondo con la dieta e l'allenamento. Adesso si gode il suo nuovo fisico, ottenuto «senza rinunciare ai carboidrati», e dà consigli a chi vuole intraprendere la sua stessa strada.

La dieta per dimagrire di Petra

«Dopo il mio terzo parto pesavo 95 chili e mi sentivo a disagio nella mia stessa pelle. Ho provato diverse diete perché volevo fare qualcosa per il mio peso. Purtroppo non ce l'ho fatta perché ero troppo impegnata a fare la mamma dei miei tre figli. Trovavo sempre una scusa, e così gli anni sono passati», ha detto.

Parole in cui si ritroveranno in tanti. Petra si è trovata a lottare con il cosiddetto effetto yo-yo, ossia il peso che ritorna poco tempo dopo essere andato via. «La dieta giusta? Ho capito che dovevo mangiare tutto, ma con moderazione. Ogni giorno mangio cioccolato, giusto un pezzetto, ma è un must a cui non rinuncio mai», le sue parole a "Bunte.de".

Cosa mangia

«Mangio molti cibi proteici come pollo e uova, ma tutti a base naturale. Il mio più grande cambiamento è stato che mangio consapevolmente solo cinque volte al giorno e poi niente di più». Dopo il successo dei primi tempi, Petra si è sentita così bene da tornare a fare sport assiduamente: «Ero piena di motivazione e avevo la voglia di allenarmi quattro volte a settimana. Il mio corpo si è formato sempre di più da questo e di conseguenza la mia motivazione è diventata ancora più grande».

