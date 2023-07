Spagna, bomba d'acqua a Saragozza: le persone aggrappate al tettino delle auto

Violenta alluvione nella regione della Spagna nord-orientale. Una bomba d’acqua a Saragozza, capoluogo dell’Aragona, ha messo in ginocchio un’intera città. Nonostante la forte pioggia, fortunatamente non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti. Strade come fiumi in piena, automobilisti intrappolati e aggrappati al tettino delle auto. Numerose le chiamate di soccorso. “Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato” ha commentato la sindaca Natalia Chueca.

Annalisa Minetti: «Essere mamma non è un diritto solo dei normodotati. Non vedere i miei figli crescere fa male»

La sindaca: "Episodio senza precedenti"

Ingenti i danni provocati nella città spagnola colpita dall’improvviso temporale nel tardo pomeriggio di ieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA