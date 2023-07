Luca Marini, matrimonio con Marta Vincenzi. Valentino Rossi testimone in sneaker con la figlia Giulietta in braccio

di Redazione web

Il matrimonio di Luca Marini e Marta Vicenzi era molto atteso e finalmente il grande giorno è arrivato. Festeggiato nella magica cornice di Tavullia, in provincia di Pesaro, la piccola chiesa ha riunito la grande famiglia di Valentino Rossi che, insieme alla piccola Giulietta e alla compagna Francesca Sofia Novello, è stato testimone di nozze, un po' speciale.

Marta Vincenzi ha incantato gli invitati con 3 abiti: il primo per la cerimonia religiosa, il secondo per il ricevimento e il taglio della torta, e, infine, il terzo per scatenarsi in pista insieme alla sua famiglia, ai suoi amici e, ovviamente, a suo marito, Luca Marini.

Anche la cognata Francesca Sofia Novello si è fatta trovare preparata per l'evento, con un abito rosa che le fasciava la figura alta e slanciata.

A catturare l'attenzione sono stati due dettagli, tra cui una piccola bambina di 16 mesi.

Gli abiti della sposa

Andiamo a vedere bene gli abiti della sposa. Marta ha saputo scegliere molto bene i suoi tre abiti che l'hanno accompagnata nel giorno pià importante della sua vita. Il primo abito, firmato Atelier Eme, aveva una bellissima gonna ampia, bianco lucido che la fasciava nel punto vita, mettendolo in risalto. La parte superiore era in pizzo, con le maniche lunghe e il collo alto, tempestato di dettagli e perline e il velo, lungo e dettagliatissimo, sempre in pizzo.

Per il ricevimento, Marta Vincenzi ha optato per un abito a sirena, in pizzo con uno scollo sulla schiena e ha sciolto i capelli biondi, in lunghe onde.

L'abito scelto per la fine della serata è più sbarazzino: color champagne, corto e con un tripudio di brillantini e dettagli luminosi.

Francesca Sofia Novello ha optato per un abito rosa The Attico, con uno spacco laterale sulla coscia. Ad accompagnare l' outfit c'è una bellissima borsa Hermes, modello kelly e sandali bianchi di Lesilla, da 702 euro. La modella ha scelto di lasciare i capelli sciolti, con lunge onde castane.

I dettagli del matrimonio

Tutti gli occhi erano puntati su di lei, la piccola Giulietta, figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. La piccola ha poco più di un anno ed è arrivata in chiesa in braccio al papà Valentino, con il suo abito bianco e le scarpette a tema. I capelli, ricci biondi ripresi dal papà, sono tenuti fermi con un cerchietto, anch'esso bianco.

Il papà Valentino Rossi non è passato certo inosservato. Lui era il testimone dello sposo, Luca Marini, e ha optato per un completo elegante, accompagnandolo con delle scarpe da ginnastica, le Jordan. In molti hanno commentato la scelta del campione, dicendo: «Solo lui può mettere le sneaker e risultare comunque elegante».

Il matrimonio è stato molto intenso e ricco di emozioni per tutta la famiglia.

