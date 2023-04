MotoGP Argentina, le pagelle: Bezzecchi fenomeno, per Vale Rossi primo trionfo da 'boss'. Morbidelli resuscita, Bagnaia avventato

di Daniele Petroselli

A Termas De Rio Hondo la vittoria del GP d'Argentina di MotoGP, secondo appuntamento del Mondiale 2023, va a Marco Bezzecchi del team Mooney VR46, quello di Valentino Rossi, che ottiene così il primo trionfo nella classe regina anche da boss di una squadra. Alle sue spalle Johann Zarco e Alex Marquez, quarto Franco Morbidelli. Fuori dai 15 per una caduta nella parte conclusiva della gara Pecco Bagnaia.

BEZZECCHI - voto 9: Dopo il podio nella Sprint Race, il Bez ci ha preso gusto e sull'acqua si è dimostrato di un altro pianeta. Vittoria da grande, la prima dell'era MotoGP di Valentino Rossi come boss. Ora si che viene il bello. FENOMENO

MORBIDELLI - voto 8: Dal 2021 sembrava piombato in una crisi tecnica con Yamaha dalla quale faceva una fatica tremenda a uscire. In Argentina i primi segnali di una ripresa che sarebbe vitale per uno come lui, che è sempre stato tra i più veloci in MotoGP. Che sia davvero di buon auspicio per il futuro. RESUSCITATO

A.MARQUEZ - voto 7,5: Un weekend d'alta classifica per lo spagnolo, che ha certificato, se serviva ancora, che la scelta Ducati è stata azzeccata. Si è adattato molto velocemente alla Rossa e se continuerà così ne vedremo delle belle. RITROVATO

ZARCO - voto 7: Fatica nella prima fase di gara, poi il francese nel finale è autore di un rimontone incredibile che lo proietta al secondo posto. Davvero incredibile. FURIOSO

QUARTARARO - voto 6,5: Ancora un weekend da dimenticare per il vicecampione del mondo, che sull'acqua va ancora più in difficoltà. Poi ci si mette pure Nakagami a mandarlo fuori e a ripartire dai bassifondi, dai quali fa fatica a riemergere ma quantomeno limita i danni con una bella rimonta. DETERMINATO

DI GIANNANTONIO - voto 5,5: Sta soffrendo ancora una volta il pilota italiano, ma sul bagnato ha fatto rivedere dei lampi del pilota di talento che abbiamo ammirato nelle categorie inferiori. FIDUCIOSO

A.ESPARGARO' - voto 5: Lo scorso anno aveva centrato per lui e per l'Aprilia un successo storico, srtavolta non ha funzionato praticamente nulla. E pensare che sull'asciutto aveva dimostrato che non ce n'era per nessuno. Altra occasione sfumata. SFORTUNATO

BAGNAIA - voto 4: Sull'acqua ha preso le misure, poi giro dopo giro ha sentito più fiducia, ha superato Marquez e si è piazzato in seconda posizione. Ma ha esagerato col ritmo e la caduta lo ha messo ko, perché poi ha chiuso nelle retrovie. Peccato perché poteva guadagnare punti importanti sui rivali in chiave Mondiale. AVVENTATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 19:53

