Valentino Rossi, la supercar del fratello Luca Marini salvata dalla furia della piena in Romagna

Maltempo, paura a San Giovanni in Marignano in Romagna per l'auto di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi (che ora si trova a Ibiza con la compagna e la figlia, prima di ricevere le chiavi della città di Tavullia nella cerimonia prevista per il 19 maggio). L'auto di Marini, una super car Audi, era parcheggiata vicino a una casa invasa dalla furia del fiume Ventena.

L'allagamento

Nel piccolo centro romagnolo, al confine con Tavullia e quindi con le Marche, il centauro della MotoGp aveva lasciato come sempre la propria auto sportiva. Al momento era presente solo la futura moglie.

La pioggia ha ingrossato a dismisura il corso d'acqua che taglia il paese allagando garage e strade limitrofe, creando diversi disagi ai residenti e alle auto parcheggiate lungo l'area attigua il fiume: impressionante il muro d'acqua vicino al noto ristorante, in pieno centro storico, Il Fortino delle Fate

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 21:14

