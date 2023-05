Valentino Rossi, i primi passi della figlia Giulietta: l'emozione della mamma condivisa con Cesare Cremonini e Ludovica Valli

di Redazione web

Valentino Rossi, grande emozione per l'ex campione della MotoGP. La figlia muove i primi passi verso le braccia della mamma. Proprio lei, Francesca Sofia Novello, ha deciso di pubblicare il video della piccola Giulietta: lei corre incontro alla mamma, con i primi passi incerti, mentre Francesca Sofia emozionata esulta.

E i fan del pilota di Tavullia commentano: «Dolcissimeee!».

Valentino Rossi e i primi passi di Giulietta

I primi passi di Giulietta sono immortalati in un video emozionante pubblicato da mamma Francesca su Instagram. Il web impazzisce per la gioia dimostrata da lei e dalla piccola di 1 anno che si butta tra le braccia della mamma e insieme cascano abbracciate a terra. Si presume che ha registrare il video sia stato proprio il papà, anche se non v'è certezza.

I commenti del web

Tra i commenti del web si leggono «Dolcissime» e ancora «Cammina come Vale?», riferendosi al papà. A commentare con cuoricini e emoji affettuose anche alcuni vip, come Cesare Cremonini e Ludovica Valli.

