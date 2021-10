Non terminerà con la premiazione del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna la giornata della MotoGp in programma domani a Misano Adriatico: a fine gara, sul circuito romagnolo - che si attende tutto 'dipintò di giallo - andrà in scena 'Che storià, il saluto e il tributo del pubblico a Valentino Rossi, alla sua ultima gara in Italia prima del ritiro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 12:06

