MotoGP Portogallo, le pagelle: Bagnaia dominatore, Vinales sorprendente. Marquez un folle

Va a Pecco Bagnaia il GP del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2023. En plein per il campione del Mondo della Ducati, che ha preceduto Maverick Vinales su Aprilia e Marco Bezzecchi. Delusione per il vicecampione Fabio Quartararo, solo ottavo, mentre fuori per incidente nelle prime battute Marc Marquez.

BAGNAIA - voto 10

Dopo la vittoria della prima storica Sprint Race dell'era MotoGP, il campione del mondo ha fatto un'altra gara in pieno controllo. Solo un rischio al via, quando è stato stretto "a sandwich" tra Martin e Marquez, poi si è ripreso la testa e nonostante avesse alle calcagna Vinales ha tenuto la calma e con un ritmo martellante lo ha sfiancato, andando a centrare la prima vittoria stagionale. E chiudendo il primo weekend con il massimo dei punti. E dei voti. DOMINATORE

VINALES - voto 8

E' lui il simbolo della crescita Aprilia. Ha sfruttato sì l'incidente iniziale di chi gl iera davanti ma poi lo spagnolo è stato bravissimo a reggere il ritmo dell'italiano e solo per un soffio non ha centrato la vittoria.

SORPRENDENTE

BEZZECCHI - voto 7,5

Rimane intruppato dietro, poi riesce a uscire fuori e le prova tutte a ricucire con i primi due, senza grosso successo, ma almeno si lascia dietro tutti gli altri e porta a casa un tranquillo podio, segno della sua crescita e del team di Valentino Rossi. Se il buongiorno si vede dal mattino...DETERMINATO

A.MARQUEZ - voto 6,5



MARTIN - voto 5

Dopo aver perso sabato all'ultimo giro,lo spagnolo meditava di rifarsi in gara e invece quel matto di Marquez con quell'entrata assassina lo ha costretto a finire a metà gruppo. E nel finale della corsa la caduta che ha concluso un weekend davvero da dimenticare, viste le premesse. ​SFORTUNATO

QUARTARARO - voto 5

Comincia nel cuore del gruppo, senza alcun acuto, il Mondiale del francese. Come nella Sprint, partenza da dimenticare e poi un ritmo normale e nessun acuto. I segnali che arrivano da Yamaha non fanno ben sperare per il futuro. Il rischio è di perdere subito terreno in chiave iridata. ANONIMO

MARINI - voto 4

Nella Sprint cade e mette ko Bastianini ma ovviamente senza volerlo, poi in gara rimane nel gruppone a ridosso del podio ma di nuovo finisce fuori. Un inizio che peggio di così non poteva essere. Meglio resettare e ricominciare da capo in Argentina. SMARRITO

M.MARQUEZ - voto 3

Fa una pole incredibile inseguenzo Bastianini che gli fa da lepre, acchiappa un podio nella Sprint Race ottimo ma in gara gli si chiude la vena e incappa in un errore da principiante, centrando il povero Oliveira, che si fa anche male, e rovinando la gara a Martin. E ora le polemiche si sprecheranno. Intanto si è sorbito i fischi sonori dei tifosi portoghesi. FOLLE

