Oroscopo di giovedì 25 aprile, chi sale e chi scende: Mercurio apre la mente di quasi tutti i segni

L'oroscopo di giovedì 25 aprile 2024 fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i segni. Finisce, infatti, la famigerata influenza di Mercurio retrogrado. Sole, Giove e Urano sono in Toro; la Luna è in Scorpione; Plutone in Acquario; Marte, Nettuno e Saturno sono nei Pesci. I segni di fuoco si sentono impulsivi, liberi dalle zavorre che li hanno appesantiti nelle scorse settimane. Quelli di terra, invece, sfruttano la giornata per guardarsi dentro e così agire. Anche l'Acquario libero dalle catene della ragione è pronto a provare esperienze diverse. Il Cancro deve prendersi meno responsabilità: il rischio di eccedere è reale.

