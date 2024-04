Paolo Bonolis: «Il mio futuro in tv? Pier Silvio Berlusconi sa già tutto. Separarmi da Sonia Bruganelli non è stato facile»

di Redazione web

Lo chiamavano Pinocchio da bambino per il naso, ma era deriso anche dalla madre perché balbettava. Ora Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più bravi del panorama detelevisivo italiano. Non balbetta più, ma il naso gli è cresciuto lo stesso. Dopo aver corteggiato le sue compagne di classe conobbe Christine a 26 anni e fu amore. Ma prima di conoscere l'ex mogli Sonia Bruganelli, accompagnò un amico al provino in Rai, ma presero lui che, come racconta al Corriere della Sera, non sapeva cantare, ballare, recitare e nenache fischiare. Leo Mancini gl idisse di essere perfetto così. L'amico? Oggi fa l'assicuratore.







Il primo matrimonio

Diane Zoeller, l’ex moglie di Paolo Bonolis, lo lasciò per un tradimento, di lui, che confessò: «Ho capito di avere fatto una stupidaggine e l’ho detto, non è stato digerito, capisco l’intemperanza di lei. Non tradisco spesso, ma se fosse non verrei a dirlo qui. Trovo che la bellezza di un rapporto sia nella perseveranza della rinuncia. Siamo tutti birbanti e onesti allo stesso tempo».

Il futuro in tv e l'incontro con Mercury

L’anno prossimo andrà al Nove? Dopo Amadeus le quotazione salgono, ma il conduttore è chiaro: «Resto a Mediaset.

A 25 anni, a Londra, incontrò Freddie Mercury che ci provò. Gli rispose: «Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi». «Chiacchierammo. E poi ciascuno ha preso la sua strada. Ma ero caruccio sa?», racconta l'ex volto d iBim Bum Bam.

La storia d'amore e la rottura con Sonia Bruganelli

Bonolis ha raccontata che quand oincontrò la sua attuale ex moglie non aveva problemi finanziari e dunque corterggiarla fu più semplice: «Mi sono sempre ritenuto fortunosamente ricco. Se volevo fare un viaggio, potevo partire. Se volevo cambiare l’auto, potevo comprarmene una nuova».



Po l'annuncio della fine del matrimonio a giugno 2023, attraverso un'intervista su Vanity Fair: «Siamo separati ma più uniti che mai. Abbiamo tre figli, ci vuole armonia... come si dice? Genitoriale, ecco. Per me non è stato facile accettare la separazione, ma era giusto. In passato il conduttore disse: «L’amore si trasforma, spero di ritrovarlo prima possibile». Ma ora come sta Bonolis? «Benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia». Po il conduttore chiude con una battuta: «Mi guardo attorno? Sempre, prima di attraversare!».

