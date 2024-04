Paolo Bonolis: «La separazione da Sonia Bruganelli l'ho subita, Laura Freddi dovevo sposarla. Quella volta che Freddie Mercury ci provò con me»

di Redazione web

Paolo Bonolis, conduttore icona della tv italiana, apre le porte del suo mondo privato e professionale. Dal divorzio con la ex moglie Sonia Bruganelli al matrimonio mai celebrato con Laura Freddi, dall'amicizia con Luca Laurenti al Festival di Sanremo.

Bonolis ripercorre i momenti salienti della sua vita con sincerità disarmante e il suo caratteristico umorismo in un'intervista al Corriere della Sera. «Ero più naso che bambino», racconta ricordando come la sua famiglia lo chiamasse affettuosamente "Pinocchietto". E da piccolo babettava (ancora oggi, quando è nervoso), tanto che il padre gli diceva: «Ahò, scrivi, che famo prima». Tra gli aneddoti, quello dell'incontro con Freddie Mercury quando aveva 25 anni in un locale di Londra: «Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi».

Le donne

Paolo Bonolis ha affrontato anche il tema delle sue relazioni con le donne, partendo dalla gioventù: «A scuola eravamo tutti maschi», ma questo non lo ha fermato dal «provare ad essere seducente». Tra aneddoti leggeri e confessioni più profonde, il conduttore ha parlato della sua prima relazione significativa con Christine, una ragazza francese, e del suo primo matrimonio con Diane, conclusosi per un tradimento da lui stesso confessato. «Ho capito di avere fatto una stupidaggine e l’ho detto, non è stato digerito», ammette.

Sonia Bruganelli

Un altro matrimmonio finito, quello con Sonia Bruganelli. L'annuncio nel giugno 2023 dalle pagine di Vanity Fair. Una decisione che oggi descrive come «subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?. Non è stato facile, ma giusto».

L'amico Luca Laurenti

L'intervista ha toccato anche il tema dell'amicizia, in particolare quella con Luca Laurenti, con cui condivide un legame indissolubile dal 1991. «Come moglie me la sarei trovata più carina», scherza Bonolis, sottolineando come tra loro ci sia una profonda accettazione reciproca che ha reso il loro rapporto tanto duraturo: separati solo per tre anni, quando Laurenti è rimasto da Costanzo mentre Bonolis è andato in Rai. Sulle vacanze insieme a Formentera, Bonolis rivela: «Lui si è tolto il costume, io no, embé?». Questa leggerezza nel raccontare gli episodi della sua vita si intreccia con momenti di riflessione più seria, come quando parla dell'amicizia: «È una forma d'amore che ha confini illimitati».

Sanremo

Sul fronte professionale, Paolo Bonolis conferma la sua permanenza a Mediaset, rivelando il suo impegno di parola verso Pier Silvio per un'altra stagione di "Avanti un altro" e smentisce le voci che lo vorrebbero tra i probabili conduttori del prossimo Festival di Sanremo: «Al momento non si intravede la circostanza».

