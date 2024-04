Sonia Bruganelli e la verità su Dario Maltese: «Non ci odiamo, pensa di avere dei fan, ma sono quelli di Adriana Volpe»

di Dajana Mrruku

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese ha fatto molto discutere perchè i due opinionisti dell'Isola dei Famosi, spesso, si trovano con idee totalmente differenti tanto che in molti hanno ipotizzato che tra loro non scorra buon sangue. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha voluto chiarire queste voci che hanno iniziato a circolare già dall'inizio del reality e ha colto la palla al balzo per mandare l'ennesima frecciatina alla sua acerrima "nemica" Adriana Volpe, ex collega opinionista al Grande Fratello Vip.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è conosciuta per la sua sincerità e la sua schiettezza. Ultimamente, però, molti telespettatori dell'Isola dei Famosi hanno pensato che ci fosse un po' di maretta con il suo collega e opinionista Dario Maltese, ma a SDL.TV, ha rivelato: «Se io e Dario Maltese ci odiamo come dicono? Sono rimasti ad Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli non dimentica gli scontri con Adriana Volpe e ha colto la palla al balzo per mandarle una frecciatina particolarmente appuntita.

