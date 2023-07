L'influencer del body positivity: «Non smetterò mai di indossare bikini e lingerie»

di Redazione web

Honey Positano è un'influencer che sui social, e in particolar modo su Instagram, parla del body positivity. La 35enne di Melbourne è sempre stata bullizzata per il suo corpo, fin da ragazzina, ma, ora, che è adulta e mamma crede che non ci sia nulla di più bello di sentirsi bene con le proprie forme, qualsiasi esse siano. Proprio per questo motivo, l'influencer è molto attiva sui social dove è anche molto seguita.

La storia di Honey Positano

Lo scopo di Honey Positano è chiaro: desidera trasmettere il messaggio che si può stare bene nel proprio corpo anche quando non si hanno le forme (molto spesso ritoccate e quasi mai naturali) che si vedono sui social. L'influencer, su Instagram, ha detto: «Passo il tempo a parlare dell'immagine corporea per aiutare le altre donne a sentirsi più a proprio agio nella propria pelle». Poi, in una recente intervista rilasciata a Daily Star, Honey ha parlato anche delle dimensioni del suo seno: «Solo perché ho un seno molto prosperoso, non significa che io non debba indossare certi indumenti che rischierei di trasformare in volgari. Io non smetterò mai di indossare bikini e lingerie».

Il messaggio di Honey Positano

Infine, Honey conclude dicendo: «Io, semplicemente, credo che ognuno di noi debba potersi esprimere nel miglior modo che crede, senza temere il giudizio degli altri perché la vita è troppo breve per fissarsi su come sembriamo da fuori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 21:05

