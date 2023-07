La Barbie di Berlino: «A scuola mi bullizzavano, ora, le mie t***e pesano 400 grammi»

di Redazione web

Paris Herms, influencer tedesca, ha speso migliaia e migliaia di euro in chirurgia estetica per raggiungere il suo obiettivo: avere il corpo perfetto, forme che nessuno avrebbe più potuto prendere in giro. Infatti, durante una recente intervista, la Barbie di Berlino, come si fa chiamare anche sui social, ha rivelato che molti degli interventi a cui si è sottoposta sono derivati dal fatto che, quando era ragazzina, venisse spesso presa di mira e bullizzata per il suo aspetto fisico.

La storia della Barbie di Berlino

La Barbie di Berlino, ovvero Paris Herms, ha rilasciato un'intervista a Daily Star, in cui racconta la sua storia: «Ho iniziato a ricorrere alla chirurgia plastica perché a scuola ero vittima di bullismo. Il primo intervento l'ho fatto a 18 anni e, da quel momento in poi, non mi sono più fermata. Quindi, mi sono sottoposta a una rinoplastica, un lifting della fronte, un intervento chirurgico all'occhio di gatto, un intervento chirurgico al grasso del polpaccio, tre interventi al seno e un sollevamento del sedere per averlo nello "stile brasiliano", senza contare i vari ritocchini che ho fatto da una parte o dall'altra.

Il nome d'arte

Paris Herms, infine, confida a Daily Star il motivo per cui, come nome d'arte (anche sui social) ha scelto proprio Barbie di Berlino: «Sono la vera Barbie di Berlino perché vivo a Berlino e assomiglio a Barbie, ecco, più semplice di così».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 19:35

