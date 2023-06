La influencer ordina il cappuccino con la pasta, il cameriere si rifiuta. E lei s'infuria: «Non posso crederci»

di Redazione web

The Pasta Queen è una famosa food influencer: i suoi video hanno spopolato su Instagram dove, infatti, è seguita da più di due milioni di follower. L'imprenditrice si ripropone di assaggiare quanta "più Italia" nel mondo possibile, anche se, alle volte, i suoi amici statunitensi non hanno ben chiaro quanto "sacro" sia il concetto di cucina nel Bel Paese. Così, uno degli ultimi video che ha pubblicato nel proprio profilo è diventato virale. La reazione del cameriere alla richiesta della cliente è tutta da ridere.

La vicenda

The Pasta Queen e la sua amica Cat Sullivan, una web creator, si sono recate in un ristorante di Milano dove, come al solito, hanno scelto di assaggiare un piatto di pasta. Dopo avere ordinato al cameriere, a Cat è arrivata della pasta con il pesto e, non appena, la creator l'ha ricevuta, ha chiesto: «Potrebbe portarmi anche del cappuccino?». L'espressione del cameriere è cambiata repentinamente e subito le ha detto: «Adesso? No, forse è meglio dopo la pasta». Cat, però, ha specificato che avrebbe voluto la bevanda a base di caffè proprio in quel momento e allora, il simpatico signore le ha detto: «Non sa che dolore mi sta provocando». Tra le risate generali, però, il cappuccino tardava ad arrivare ed, effettivamente, il finale è epico.

Il finale del video

Alla fine del video, quando finalmente il cappuccino giunge al tavolo, il cameriere si rivolge a Cat e le dice: «Abbiamo tirato più possibile per non farvi mangiare il cappuccino con la pasta». Tra una risata e l'altra, The Pasta Queen aggiunge: «Non riesco a credere di essere stata coinvolta in questa gag».

