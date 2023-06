Ariete attaccata dagli hater: «Cos'è successo alle sue t***e?». Lei si infuria e reagisce così

di Redazione web

Ariete non è proprio riuscita a rimanere in silenzio dopo l'ennesimo attacco social che ha ricevuto da parte di una hater. Tutto è cominciato quando la cantante su TikTok ha pubblicato un video in cui indossava una canotta bianca. Ariete, rispondendo alla ragazza, ha più volte ribadito come lei si senta a suo agio con il proprio corpo e come, quindi, certi commenti non la tocchino, e ci ha tenuto più volte a ribadire che, invece, certe uscite potrebbero ferire altre persone.

La vicenda

Ariete ha sempre voluto specificare che nella vita è una persona che riesce abbastanza a fregarsene del pensiero altrui, se questo, ovviamente, non va ad attaccarla in qualche modo. La cantante, però, non ci sta quando gli utenti social danno libero sfogo a cattiverie gratuite e, proprio per questo, ha risposto a un commento comparso su Twitter, che riprendeva un video pubblicato su TikTok. Il commento recitava: «Ma cos'è successo alle tette di Ariete?».



Quindi, la cantautrice ha risposto: «A me non me frega un cavolo quasi di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come capita. Io utilizzo tutti i social per ridere, poca promo, li utilizzo al 90% solo perché ho 21 anni come la maggior parte di voi e utilizzo tiktok al 99% per postare video di ciò che indosso, mi piace farlo ecco. Io non lo so chi vi educhi, non lo so chi frequentatiate, non lo so che ve magnate a colazione, ma la dovete smettere.

Le conclusioni di Ariete

Infine, Ariete ha concluso dicendo: «Ve lo dico per la prossima volta: se dovete parlà male di me fatelo davanti a un caffè perché io passo sopra al meme del cappello, del fatto che canto di m***a, ecc ecc, ma su certe cose poi me inc***o! Un kiss, ciao».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 20:23

