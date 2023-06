Gazzelle strega Roma, il concerto all'Olimpico è un super show per 47 mila fan con super ospiti e l'annuncio del tour

di Redazione Web

Un concerto memorabile, denso di emozioni, quello che ha visto Gazzelle protagonista ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore sale sul palco e saluta i 47mila fan che non hanno voluto perdersi il suo show: «Bella Raga». Un bagno di folla che per due ore ha cantato a squarciagola tutto il repertorio del cantante, consacrando il sogno anche del protagonista che, nella sua città, ha trasformato il boato e i cori di uno stadio in un concerto intimo dove poter scambiare parole ed emozioni a stretto contatto con il pubblico, come ai suoi esordi nei club.

E a poche ore da questo grande traguardo, pieno di emozioni dove non sono mancate grandi sorprese, eccone arrivare un'altra. A far capire a Flavio Bruno Pardini, alias Gazzelle, sul palco dell'Olimpico che è tutto vero e soprattutto che è affetto meritato è Marco Mengoni.

Un'esperienza che ha voluto condividere anche con altri amici: Mara Sattei, Fulminacci, Mobrici e Luciano Ligabue, che entra a sorpresa sulle note de "L'amore conta". In tribuna anche Aiello e Ariete, la fidanzata Ilaria - a cui dedica "La prima canzone d'amore" - e i genitori.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo uno show indimenticabile, arriva l'annuncio del suo nuovo tour “DENTRO X SEMPRE”, che si terrà in tutti i principali palasport d’Italia nel 2024. La tourné partirà l’8 marzo da Padova e raggiungerà sette città italiane per riportare la dimensione live più vicina alle case dei suoi fan, suonando il nuovo album “DENTRO” e le canzoni che in questi anni hanno accompagnato la vita di tantissime persone.

Le prevendite saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 12 giugno sul sito di ticketone (CLICCA QUI) e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14.00 di sabato 17 giugno. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il nuovo tour arriverà a 9 mesi dallo show speciale di ieri sera allo Stadio Olimpico, il suo unico del 2023, che ha visto salire a sorpresa sul palco, insieme a Gazzelle, alcuni amici e colleghi ospiti nel corso di tutto lo show: in ordine di esibizione, Marco Mengoni, Mara Sattei, Mobrici, Fulminacci e Ligabue.

Le date del tour

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

7 aprile 2024 || Torino @ Pala Alpitour

