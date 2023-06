Roberryc rapinata, paura in vacanza a Mykonos. Il fidanzato sdrammatizza: «Per fortuna era armata»

di Redazione web

Roberta Carluccio è stata rapinata insieme al fidanzato, l'imprenditore Steven Basalari, a Mykonos. I due hanno raccontato la spiacevole disavventura sui propri profili Instagram. Lui ha anche pubblicato un video su TikTok in cui spiega di preciso cosa sia successo. Gli influencer sono molto seguiti sui rispettivi canali social: lei, su Instagram conta 92.400 mila follower mentre lui 683 mila.

Roberta Carluccio rapinata

Si può tranquillamente dire che la vacanza di relax che Roberta Carluccio e il fidanzato Steven Basalari avevano deciso di trascorrere a Mykonos, in Grecia, non sia terminata nel migliore dei modi. La coppia è, infatti, stata derubata dei propri oggetti personali e la villa in cui alloggiava ridotta a un caos generale. Steven ha spiegato ai suoi follower cosa è successo. Lui e Roberta, dopo l'ultima serata di divertimento nell'isola greca, si sono recati nell'appartamento in cui alloggiavano, quando sono entrati, però, hanno notato subito che ci fosse qualcosa di strano. Appena varcata la soglia della camera da letto hanno trovato tutto sottosopra: vestiti ovunque e valigie aperte. Nell'ultima storia pubblicata da Steven, l'imprenditore scrive: «Per fortuna Roberta era armata», in realtà, l'influencer tiene in mano un fermaglio per capelli.

Roberta Carluccio e i social

Roberta Carluccio è diventata famosa nel mondo dei social per i suoi post che hanno tutti a che fare con il fitness e il benessere generale del corpo.

