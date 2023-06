Roberta Carluccio e Steven Basalari insieme a Mykonos: il dettaglio non sfugge ai fan

di Redazione web

Roberta Carluccio e Steven Basalari insieme ieri sera a Mykonos. A confermalo, questa volta, sono proprio i diretti interessati del gossip. L'indiscrezione che i due si stessero frequentando si concretizza con un dettaglio molto interessante che, dopo lo scoop, sembra fatto appositamente per dare un'ulteriore veridicità alla storia che li vedrebbe coinvolti in una relazione.

Allo Scorpios di Mykonos, il giovane imprenditore ha condiviso delle stories su Instagram in cui non si vede l'influencer, ma un dettaglio che la riguarda. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Roberta Carluccio, classe '97, debutta come modella all'età di 7 anni.

Steven Basalari, invece, è un noto imprenditore con un certo seguito. Nato nel 1992 a Telgate (Bergamo) è diventato famoso per essere proprietario della discoteca Number One di Corte Franca, a Brescia, ereditata dal padre Mario Basalari. Oggi su TikTok condivide i suoi momenti con alcuni personaggi famosi del mondo della scena trap e non solo.

Ieri l'indiscrezione che li vedrebbe legati in una relazione sentimentale ha trovato una conferma nella serata durante la quale l'imprenditore, in vacanza a Mykonos, ha mostrato in un video i calici colmi di alcol intenti a fare un brindisi in cui si vede la mano di lei. Impossibile sbagliarsi: i tatuaggi della mano di lei sono noti e riconoscibili a tutti i fan.

