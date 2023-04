Anche Tommaso Paradiso ed Elodie live al festival di Radio Zeta

Sarà Tommaso Paradiso ad aprire Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta in programma sabato 10 giugno al Centrale del Foro Italico. Il cantautore romano ex Thegiornalisti ha appena fatto uscire un nuovo singolo, “Viaggio intorno al sole”, tratto dall’album di debutto solista “Space Cowboy” (2022) e in estate partirà con il Tommy Summer Tour, con una scaletta formata da tutti i suoi più grandi successi. Ma non è tutto, perché al Foro Italico ci sarà anche Elodie, reduce anche lei da una fortunata partecipazione a Sanremo con il brano “Due”.

In precedenza la line-up del Radio Zeta Future Hits Live si è già arricchita di altri nomi di big del panorama pop tricolore, che si avvicenderanno sul palcoscenico, tutti in una sola sera. Il primo nome annunciato è stato quello di Lazza che, in diretta su Radio Zeta e RTL 102.5, ha aperto le prevendite dell’evento. «Sono il primo artista annunciato e sono felicissimo di essere ai Future Hits, comprate i biglietti che finiscono subito», ha detto il cantante che ha conquistato il secondo posto a Sanremo con “Cenere” e il record italiano di permanenza in prima posizione in classifica con l’album “Sirio”.



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 06:20

