La tiktoker vittima dei bulli diventa sexy: «Sono cambiata, li ho chiamati per vendicarmi». Ecco cosa ha fatto

Kat è una donna inglese di 28 anni e, ora, sta molto bene con se stessa e con il proprio aspetto fisico, anche se, non è sempre stato così. La tiktoker, infatti, fin da quando era bambina è stata vittima di bullismo proprio per il suo modo di essere. Dopo la sua "trasformazione", che Kat ha mostrato con un video su TikTok, ha deciso di chiamare quei ragazzi che prima la deridevano per mostrare loro come fosse diventata.

Il racconto di Kat

Kat ha postato un video sul proprio profilo TikTok in cui documenta il suo cambiamento di aspetto. Un cambiamento che, comunque come spiega lei, è avvenuto in modo naturale e non troppo forzato: è semplicemente cresciuta e diventata una donna e la sua passione per i tatuaggi è cresciuta con lei, proprio per questo ne ha moltissimi. Nel suo profilo la creator ha spiegato: «Sicuramente i bulli non avrebbero mai immaginato che una volta cresciuta sarei diventata più sexy di loro e, oltre ad averli chiamati, sto postando questo video così che non possano perderselo.

I commenti social

Il video è piaciuto moltissimo agli utenti social che hanno commentato il cambiamento di Kat in modo molto positivo. Qualcuno ha scritto: «Questi tatuaggi ti donano moltissimo», «Prima eri bellissima, ma adesso non ti batte nessuno» oppure ancora «Adesso sicuramente sei più sexy di loro!».

