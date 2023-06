Scopre il tumore al colon retto ed elenca i sintomi su TikTok. I follower: «Grazie a te ho scoperto di avere anch'io la malattia»

di Redazione web

Bri Mahon, madre di due gemelli di Los Angeles, ha rivelato in un video su TikTok i sintomi grazie ai quali ha scoperto di avere un tumore al colon retto. I video pubblicati dalla giovane donna, con questo suo modo di raccontare passo dopo passo la sua malattia, sono diventati virali ed è stata di fondamentale importanza per tantissime persone. I suoi contributi video, infatti, hanno spinto tantissime persone a sottoporsi ad accertamenti e a cure, riuscendo, in molti casi, a scoprire patologie simili e a scovarle in tempo.

La 31enne, oggi, continua a condividere la sua vita mentre affronta il tumore e la maternità dei suoi due piccoli gemelli.

Operata da sveglia per un tumore al cervello: la mamma nel frattempo allatta il figlio neonato

Una stanza d'hotel sospesa: ecco dove si trova a Roma la camera già pagata per le famiglie dei malati

Il tumore al colon, la storia di Bri Mahon

Bri Mahon ha scoperto di avere un tumore al terzo stadio al colon retto. Se ne è accorta notando alcuni sintomi nel suo corpo che, per il periodo particolare che stava vivendo, aveva per molto tempo trascurato. La Cleveland Clinic parla del tumore al colon retto come un tumore che parte dal profondo dell'intestino e, perciò, uno dei più difficili da scoprire e curare in tempo.

Con la nascita prematura dei suoi figli, la giovane mamma di Los Angeles ha pensato che il peggioramento di alcuni dei suoi sintomi fosse normale, fino al punto in cui è stato necessario consultare un medico. La 31enne, infatti, si è sottoposta a una colonscopia, una procedura che si avvale di una microtelecamera per esaminare l'interno del retto e del colon, solo quando i sintomi non potevano più essere trascurati.

Il racconto su TikTok

Il racconto di Bri Mahon è stato d'ispirazione per molte persone. La donna ha parlato dei suoi problemi intestinali. Nel suo racconto su TikTok ha spiegato che tutto è iniziato perché soffriva di sindrome dell'intestino irritabile (IBS): «Sono sempre stata molto attenta alla mia dieta, mangiavo solo cibo sano», ha dichiarato nei suoi video.

Poi la scoperta: «Ho fatto test allergologici, esami del sangue, ma non è emerso mai niente di preoccupante. Ero solo irritata e gonfia. Tuttavia, circa due anni fa ho iniziato a notare un cambiamento. Ero sempre più in ansia, sempre più stanca. Il mio corpo aveva un problema: cresceva un tumore al suo interno».

La nascita dei gemelli

Dopo aver dato alla luce i suoi gemelli, nati prematuri, nel settembre 2022, la 31enne ha iniziato a notare «sangue nelle feci». Ha detto che in origine pensava che il sangue fosse dovuto alle emorroidi della gravidanza o a una riacutizzazione dei suoi sintomi di IBS (sindrome dell'intestino irritabile). In quel periodo, la donna ha pensato di soffrire di depressione post partum.

In sintesi, Bri Mahon ha trascurato per troppo tempo i sintomi: «Ho chiamato il mio medico e ho ricevuto un appuntamento con un gastroenterologo, che all'inizio pensava fosse una malattia autoimmune. E poi, una volta ottenuto il risultato della colonscopia, mi ha detto che è si trattava di tumore».

Ecco come ha salvato altre persone

Il video di Bri Mahon è diventato virale su TikTok, dove ha raggiunto più di 1,2 milioni di visualizzazioni. Nei commenti, molte persone hanno condiviso la propria esperienza, sostenendo di essere andati a controlli specifici proprio perché preoccupati dalla storia della tiktoker.

«Ho avuto una forte ansia circa nove mesi prima che mi fosse diagnosticata un tumore, ma grazie a te sono in tempo per salvarmi - ha scritto un follower -. È interessante, è come se i nostri corpi ci inviassero un messaggio.

«Ho insistito per fare una colonscopia all'età di 23 anni e hanno trovato un polipo precanceroso. Se pensi che qualcosa stia succedendo, vai a fare un test!», ha aggiunto un altro fan.

Un terzo follower ha scritto: «Recentemente ho avuto anche io sangue nelle feci e mi sono sottoposto a endoscopia e colonscopia e fortunatamente sono solo emorroidi. Grato e sollevato di aver visto i tuoi video, altrimenti avrei pensato fosse intestino irritabile».

Con la sua storia su TikTok, Bri Mahon ha salvato molta gente pur non essendo un medico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA