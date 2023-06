Una stanza d'hotel sospesa: ecco dove si trova a Roma la camera già pagata per le famiglie dei malati

Era il 1998 quando Sandro Gabbani, giovane albergatore romano morto prematuro, ha dato vita ad un'iniziativa importante per aiutare le famiglie dei malati. Nel 2004 tale progetto è diventato una Fondazione collegata a Federalberghi Roma e adesso si aggiunge un tassello in più: la camera di hotel "sospesa".

La stanza sospesa per le famiglie dei malati

Più di 3000 soggiorni gratuiti sono stati messi a disposizione a partire dal 2022 dagli alberghi che collaborano al progetto della onlus "Soggiorno Sereno". I malati in cura e le loro famiglie avranno la possibilità di soggiornare in una stanza d'hotel per il tempo necessario alle terapie e visite.

E così, in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della Fondazione "Soggiorno Sereno Sandro Gabbani", è stata lanciata l'iniziativa della camera d'hotel "sospesa", cioè già pagata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 19:04

