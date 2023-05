L'ospedale lo cura, ricco imprenditore dona 40mila euro per un nuovo macchinario: «Mi avete salvato la vita»

di Redazione web

Un assegno da 40 mila euro come segno di gratitudine per avergli salvato la vita. L'imprenditore Giorgio Venezian ha donato all'ospedale di Cittadella una cifra importante per ringraziare i medici e la struttura che si è presa cura di lui, scrive Il Gazzettino. Una donazione per le sale operatorie di Chirurgia Generale che serviranno a comprare un’apparecchiatura 3D.

«Spero che il mio gesto sia d’esempio per quanti vorranno a loro volta donare alla sanità pubblica per migliorarne le attrezzature e la dotazione tecnologica», ha detto Venezian, importante imprenditore del Nord Est. Il macchinario acquistato grazie alla generosa donazione «consente di avere una prima, ma importante valorizzazione del dato fornendo a noi chirurghi uno strumento fondamentale in più per orientare le nostre scelte chirurgiche direttamente sul campo» dicono dall'ospedale di Padova.

