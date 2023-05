La forza di Sara, disabile di 43 anni: «L'Asl di Viterbo ha risolto il problema dell'ascensore, grazie a Leggo per avermi ascoltata»

Chiunque potrà usare l'ascensore per salire ai piani superiori della Casa della Salute di Bagnoregio, in provincia di Viterbo dovrà dire grazie a Sara. Al suo impegno civico, alla sua piccola grande battaglia, perché qualcuno ha ascoltato la sua denuncia. E la nostra. Appena due settimane fa, Sara, 43 anni di Roma, disabile sulla carrozzina a causa di una malattia neurodegenerativa, ha vissuto un episodio vergognoso che ha denunciato, chiamando la redazione di Leggo.

La storia di Sara

«Dovevo fare un'ecografia mammaria e non c'era posto fino al 2024, ma per fortuna una persona aveva disdetto, c'era posto a Bagnoregio, nel viterbese a 90 km da Roma. Ho accettato pur di farla» raccontava al nostro giornale; il marito l'ha accompagnata in ambulatorio, «ma quando sono arrivata un'infermiera, che mi ha visto in carrozzina, ha detto che l'ascensore era rotto da un mese e che la stanza per l'esame era al primo piano». Per trasportarla su per le scale sono intervenuti due operatori della Croce Rossa ed il marito.

Buone notizie

Sara tornata a casa, indignata e ferita per quello che aveva appena vissuto, nonostante il Cup (il servizio di prenotazione) le avesse garantito che la struttura era attrezzata per i disabili, ha raccontato la sua storia, che Leggo ha accolto e descritto in ogni dettaglio.

Grazie a Sara

«Il dottore mi ha ringraziato per quello che avevo fatto, ma io le ho risposto di aver fatto solo il mio dovere di cittadina e sono contenta perché grazie a Leggo abbiamo colpito le coscienze di qualche persona, che ha risolto un problema non indifferente, che evidentemente non era impossibile da risolvere» aggiunge Sara.

