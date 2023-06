Operata da sveglia per un tumore al cervello: la mamma nel frattempo allatta il figlio neonato

È stata operata, da sveglia, per l'asportazione di un tumore al cervello, con a fianco il suo bambino appena nato. No, non è fantascienza, ma uno straordinario intervento chirurgico da sveglia (in awake), eseguito nella mattinata di ieri all'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ad Ancona, da un gruppo multidisciplinare costituito dall'equipe del neurochirurgo Roberto Trignani.

