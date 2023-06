Tumore ai polmoni (che colpisce i fumatori), infermiera corona il sogno di sposarsi e muore a 24 anni: «Non ha mai fumato una sigaretta»

di Redazione web

Meadhbh Cameron era una ragazza di 24 anni a cui è stato diagnosticato una rarissima forma di tumore ai polmoni. Nonostante i cicli di chemioterapia, la giovane non ce l'ha fatta ed è morta l'11 maggio. La storia di Meadhbh Cameron ha dell'incredibile perché la forma di tumore diagnosticata è molto comune tra i fumatori accaniti, mentre la giovane paramedica non ha mai fumato una sigaretta nella sua vita.

Come ha scoperto il tumore

Meaghbh Cameron era un paramedico a Clydebank, cittadina di Glasgow, in Scozia. Si era accorta che qualcosa non stava andando bene quando un giorno di settembre 2022, dopo aver tossito, aveva sputato un coagulo di sangue, mentre era in ospedale a svolgere il suo turno di lavoro. Tornata a casa ha avvertito il fidanzato e, insieme a lui, sono andati a fare un controllo per accertarsi che non ci fossero ulteriori problemi. La ragazza non ha avuto altri sintomi che potessero portarla a pensare all'esito ricevuto più tardi.

Dopo aver effettuato una scansione del suo corpo, è stata trovata un'ombra sul suo polmone e poi la diagnosi: carcinoma polmonare allo stadio 4, una forma di tumore molto rara e aggressiva, che non si riscontra in una giovane non fumatrice, in buona salute.

Meaghbh Cameron ha deciso di intraprendere il percorso di chemioterapia perché era convinta di poterlo sconfiggere, ma dopo solo 3 cicli è arrivata la notizia che Meaghbh e Lee non avrebbero mai voluto sentire: il corpo non ha risposto bene ai cicli di chemioterapia e le rimanevano solo poche settimane di vita.

Il marito Lee Cameron ha raccontato: «La terza volta che è stata ricoverata in ospedale, siamo stati informati che il trattamento di Meadhbh non funzionava e che il tumore era arrivato alla colonna vertebrale e le stava comprimendo il midollo spinale. Le rimanevano dalle 6 alle 8 settimane di vita».

La risposta della giovane paramedica

Meaghbh Cameron non si è persa d'animo e ha voluto affrontare il tempo che le era stato concesso insieme alla sua famiglia e all'amore della sua vita. Nel poco tempo che le è rimasto ha realizzato il suo sogno più grande: sposare l'amore della sua vita, Lee Cameron e festeggiare il suo compleanno.

I familiari la ricordano come una ragazza solare e forte, «era l'anima della festa e la persona più buona che potessi conoscere».

