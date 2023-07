Tiktoker offre spettacolo hot ai vicini: «Non mi ero resa conto di niente». Il motivo è sorprendente

di Redazione web

Meg Neil è una tiktoker molto seguita sui social, dove racconta tutto ciò che le capita ma anche le sue passioni e i suoi hobby. Ad esempio, Meg è una grande fan di Taylor Swift che alcune sere fa è andata ad ascoltare in concerto ad Atlanta. La giovane, comunque, ha totalizzato moltissime visualizzazioni in un video in cui racconta come non si era mai resa conto di dare spettacoli hot al vicinato. Ecco cosa è successo.

La vicenda

Meg Neil è originaria della Georgia, Stati Uniti e sui social ha raccontato la bizzarra vicenda che l'ha vista protagonista. In un video TikTok ha raccontato: «Un giorno ho sentito le mie vicine di casa che parlavano di quanto fossi trasgressiva e menefreghista e, quindi, ho chiesto loro il motivo di tale pensiero. Mi hanno risposto semplicemente che mi vedono sempre nuda.

Il video su TikTok

Il racconto di Meg Neil, che ha preso con molta filosofia ciò che le è successo, ha riscosso molto successo dato che ha collezionato tre le 14 e 15 mila visualizzazioni e diversi apprezzamenti da parte degli utenti che utilizzano TikTok.

