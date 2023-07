Marito dice «non fa niente» alla moglie: lei smette di pulire e in casa scoppia il caos, il VIDEO diventa virale

Quante volte abbiamo sentito dire a una donna: «Da oggi basta, non faccio più niente in casa»? Moglie, mamme, fidanzate... tutte almeno una volta nella vita se la sono presa per la scarsa partecipazione degli uomini nelle pulizie di casa.

Ed ecco spuntare l'influencer di TikTok che si è presa una piccola grande rivincita con suo marito. Lindsay Donnelly ha trovato il coraggio di mettere in pratica le minacce che milioni di donne, tra le mura di casa, ogni giorno fanno ai propri compagni. Una piccola, grande lezione che ha voluto dare all'uomo su quanto sia prezioso il lavoro svolto...

La rivincita della moglie diventa virale su TikTok

Suo marito, all'ennesima minaccia di non muovere più un dito, le ha risposto: «Non fa niente». E lei non ci ha pensato un attimo: ha appeso spazzolone e secchio al chiodo e ha monitorato l'evoluzione della sua scelta. Un vero e proprio sciopero della casalinga che ha portato la sua casa a diventare un disastro. Il caos è dilagato, poco a poco, tra le mura domestiche.

Una catastrofe che è servita da lezione all'uomo e che lei ha voluto condividere sui social, facendo diventare il simpatico filmato subito virale. In pochi giorni la donna ha riscosso un successo enorme: il video è stato visualizzato di più di 16 milioni di persone, ovviamente dividendo gli utenti.

Da un lato il mondo femminile che ha spronato la donna a continuare nella sua protesta: «Brava continua così, resisti nello sporco e guarda se prima o poi tuo marito inizierà a fare qualcosa», scrive una donna. Lei, infatti, si era allontanata soltanto per due giorni da casa, chiedendo al marito di fare le faccende, ma lui non ha recepito. E dopo soli due giorni, in casa, era scoppiato il caos. Una situazione che ha convinto la donna ad attuare il suo piano "diabolico".

Ma, d'altro canto, sotto al video spuntano anche i commenti degli uomini che provano a difendere il marito, o che ne prendono le distanze. «Tuo marito è un incivile, non tutti gli uomini sono come lui», scrive un uomo che non si sente rappresentato. Poi, però, c'è anche chi scrive: «Povero uomo... magari lavora 12 ore al giorno, mentre te fai i video su TikTok e deve anche pulire casa??». Un dibattito infinito tra i due generi, ma che ha vissuto la sua piccola grande rivincita.

