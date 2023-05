Becky Holt: gli scatti hot della donna più tatuata

Becky Holt è la donna più tatuata della Gran Bretagna. Il suo corpo è una vera e propria tela sul quale abbonda l'inchiostro: il 95% della sua pelle, infatti, è ricoperta da tatuaggi. Una scelta di vita che l'ha resa celebre sui social network, dove gli estimatori dei diesgni indelebili la adorano. Ma l'influencer, negli ultimi giorni, ha avuto bisogno di sfogarsi con i suoi follower. Il motivo? Il suo aspetto fisico, molto spesso è un vero e proprio ostacolo per lei...

Lo sfogo social della donna più tatuata: «Pensano sia una criminale»

Le persone per strada sono portate a giudicarla. Una situazione che, adesso, inizia a pesare a Becky che su Instagram - in una diretta - ha voluto chiarire. Il suo sfogo è presto divenuto virale oltre manica, dividendo gli utenti.

La modella, in lacrime, ha raccontato che ha sempre più difficoltà a entrare nei locali. «Spesso non mi fanno entrare nei bar. È sicuramente per i miei tatuaggi. Tutti pensano che sia una criminale, appartenente a qualche gang. Ma non è così. Oltre ai miei tatuaggi c'è molto altro».

La 35enne ha dichiarato, inoltre, che questo atteggiamento lo riscontra molto di più all'estero. Poco tempo fa, infatti, è stata in Turchia con un suo amico, ma nel bar è stato fatto entrare solo lui. «Quando mi hanno visto, sono sorti i problemi. Hanno subito cambiato versione dicendoci che il bar era pieno». Ma non vale solo in Turchia...

La donna ha spiegato che in passato si è recata negli Stati Uniti e anche lì è stata rifiutata in molti locali. «Non capisco proprio perché le persone reagiscano così. Questo è il mio corpo e ho il diritto di avere tutti i tatuaggi che voglio»

I pregiudizi

Becky è mamma di una bambino di 3 anni e ha spiegato che a lui cercherà di insegnare il rispetto per qualsiasi persona. Ormai la donna si è abituata all'odio social, ci sono tantissime persone che nascondendosi dietro a uno schermo la insultano pesantemente. E all'inizio soffrive molto tutte le parole che le venivano scritte. Poi però ha imparato a conviverci. Cosa che ancora non è riuscita a fare a chi trova il coraggio di offenderla o rifiutarla di persona.

La donna che per abbellire il suo corpo ha speso più di 40mila euro, ha concluso il suo sfogo dicendo: «Io sono molto più dei tatuaggi che ho sulla mia pelle. Purtroppo molti si fermano solo in superficie e mi respingono, prima di conoscermi».