Influencer con gli stivali alla moda sul campo da golf. I fan: «Ridicoli, sembri un clown». Ecco il prezzo

​Bizzarri e fortemente riconoscibili, sono stati già indossati da molte celebrity, come nel caso di Maluma, e il prossimo 9 agosto saranno disponibili sul sito web dell'azienda che li ha realizzati. Si tratta dei Big Boot, stivali di dimensioni eccessivamente grandi, prodotti in collaborazione con Crocs.

L'influencer e youtuber Corinna Kopf li ha indossati, su un campo da golf, attirando su di sè le critiche dei suoi milioni di follower: ecco perché.

Gli stivali della discordia

Costano 400 euro e sembrano essere un nuovo trend, ma non sono per nulla piaciuti ai fan di Corinna Kopf che ha indossato gli stivali su un campo da golf.

I commenti dei fan

I suoi quasi sette milioni di follower sono d'accordo su una questione: «Sono ridicoli». Di stranezze nel mondo della moda ne è pieno il mondo e ogni epoca ha avuto la sua stragavanza, ma in questo caso, per i fan, non è ammissibile indossarli su un campo da golf: «Esci immediatamente da quel campo da golf e vattene a casa. Orrendi», e, ancora: «Per un clown vanno bene, non per il golf».

