Muore la nonna, tiktoker mostra l'outfit del funerale: il video scatena le polemiche sui social

Il funerale di sua nonna utilizzato per fare video strappa like. Questa l'accusa che proviene dagli utenti di TikTok nei confronti di Sara La Rusca, influenzer napoletana che conta 2 milioni di follower sulla piattaforma social più amata dalle nuove generazioni. Una pioggia di polemiche che la giovane non si sarebbe mai aspettata e che ha portato la stessa a rispondere per le rime a tutte le cattiverie che le sono piovute addosso.

Il video incriminato

Che la tecnologia e gli smartphone siano sempre più presenti nella nostra vita non è certo una scoperta. E adesso per le influencer i cellulari possono essere considerati una vera e propria estensione delle loro braccia, sempre pronte e intente a condividere ogni momento della propria vita. Ma quanto accaduto poco più di 24 ore fa, sul canale di Sara La Rusca, ha indignato una grande fetta di utenti dei social network. Quasi ogni momento della nostra giornata merita una storia su Instagram o un video su TikTok. E sull’onda lunga di ciò che accadeva su YouTube con i vlog, sui social, sono sempre di più i creatori di contenuti che testimoniano la loro quotidinaità. Ogni momento può diventare soggetto per un breve video da condividere con i fan. Tutto o quasi tutto. Sì perché l'idea di condividere con i follower un momento intimo come la scelta per il vestito per l'ultimo saluto a un parente non è andato proprio giù a molti utenti. La scelta dell'outfit per il funerale della nonna di Sara sta facendo parlare tutto il web e lei prova a giustificarsi.

«Cretinate»

«Se prima di sparare cretinate avessero un minimo anche solo ascoltato il video, avrebbero capito che il mio non era un video per mostrare l’outfit al funerale di mia nonna, ma per ricordarla», risponde con un altro video su TikTok. «Quello che mi sorprende di questa gente non è la cattiveria - spiega Sara -, è proprio la superficialità». Proprio quelòla superficialità di cui era stata accusata dal popolo del web. Un dibattito che si è spostato anche su molte altre piattaforme facendo discutere se esista più un confine tra ciò che riguarda la vita reale e i social network. Una domanda a cui ognuno dà la propria risposta.

