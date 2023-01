Onlyfans, la modella rischia il carcere per «contenuti osceni». E lei si presenta in tribunale in minigonna

di Redazione Web

La modella di Onlyfans Merve Taskin è stata processata in Tribunale per aver pubblicato sulle piattaforme social scatti ritenuti «osceni», con l'accusa di aver infranto le rigide leggi turche. La 23enne rischia, infatti, tre anni di carcere per aver condiviso alcuni contenuti piccanti sia sulla piattaforma erotica che sul social Instagram.

La donna, a cui è stata chiesta la condanna alla reclusione da 6 mesi a 3 anni per il reato di pubblicazione di contenuti ritenuti osceni sul suo account Instagram, ha partecipato all'udienza tenutasi presso il tribunale penale di primo grado di Istanbul, insieme al suo avvocato Feyza Altun, indossando però una minigonna «provocante», facendo così scatenere polemiche.

L'udienza in tribunale

«Non accetto i crimini di cui vengo accusata. Ho creato un abbonamento su Onlyfans lo scorso marzo 2022, e l'ho terminato dopo 3 mesi. Il sito ora è inattivo e non ci sono immagini», ha dichiarato la modella durante l'udienza. E ancora: «Ho utilizzato il sito per aumentare il numero di follower sui social media. Sono solo un'influencer, non ho venduto foto o video sul sito. Inoltre, non penso che le foto nel file dichiarate oscene lo siano per davvero».

A far discutere però è stato l'outfit indossato da Merve Taskin in Corte d'appello: la minigonna a campana è diventata l'oggetto di discussione sul suo profilo social. «La data del mio tribunale è stata posticipata al 26 gennaio... aspettando con entusiasmo la prossima tappa», recita la didascalia dello scatto che ritrae la modella di fronte la facciata del Tribunale. «Non sarei sorpreso se ti multassero. È il tribunale, non dovresti per nessuna ragione presentarti vestita in questo modo», si legge tra i commenti.

