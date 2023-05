Heidi Klum super sexy a Cannes: fisico da urlo a 50 anni, l'incidente hot

di Redazione web

Heidi Klum incanta tutti al festival di Cannes: il vestito è super sexy e scatta subito l'incidente hot. L'abito giallo sole di Zuhair Murad ha fatto la felicità dei fotografi (e non solo). Heidi si presenta con un vestito dall'effetto molto scenico e rimane vittima (consapevole?) di un incidente sexy sul red carpet. Neanche fosse una sbandieratrice di Siena la top model, 50 anni il prossimo primo giugno, ha fatto svolazzare le enormi maniche a mantella in maniera molto teatrale. Peccato che tutto questo movimento abbia contribuito a far vedere al pubblico qualcosa di troppo sulla scollatura. Fuori di seno.

Il 24 maggio a Cannes è stato il momento di La Passion De Dodin Bouffant, film di Trần Anh Hùng con Juliette Binoche e Benoît Magimel.

