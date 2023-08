Vanno a fumare una sigaretta e non tornano a pagare il conto al ristorante: ripresi dalle telecamere

di Redazione web

Lasciano il ristorante con la scusa di andare a fumare una sigaretta e non pagano il conto. Il ristorante indiano Arvelli di Darlington, in Inghilterra, ha pubblicato negli scorsi giorni le immagini dei due commensali che hanno lasciato il tavolo con un conto di 63 sterline, circa 72 euro, da pagare.

Il ristorante ha condiviso le riprese dei due uomini sulla propria pagina Facebook.

Il messaggio dei proprietari

Il personale del ristorate ha raccontato che l'accaduto si è verificato lo scorso mercoledì intorno alle 23.10.

«Questo non è il solito post o messaggio che pubblichiamo. Ma dall'apertura di Arvelli non abbiamo quasi avuto spiacevoli episodi e siamo grati a tutti i nostri clienti per il supporto e per essere sempre ritornati. Sfortunatamente ieri sera, abbiamo avuto due signori che si sono ritirati senza pagare il loro pesante conto», hanno scritto i proprietari sul social.

🔴PLEASE SHARE THIS POST! 🔴 This is not a usual post or message we put up. Arvelli_Darlington su Giovedì 10 agosto 2023

La ricerca dei commensali

«Inizialmente uno di loro è andato a 'fumare', poi l'altro uomo vestito con una tuta lo ha seguito dicendo che sarebbero tornati. Noi, come staff, facciamo del nostro meglio per eseguire un servizio straordinario dall'inizio alla fine. Dopo una faticosa giorno, era triste che la notte fosse finita con una brutta nota. Ogni incidente come questo influisce sull'azienda e sul personale che lavora sodo. Se qualcuno riconosce i due uomini dai video o dai post, per favore contattaci. Sarebbe molto apprezzato se potessi condividere il post!», hanno concluso su Facebook.

