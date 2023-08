Scappano dal ristorante senza pagare il conto, il video finisce online: «La gente ci odia, ma avevamo un buon motivo»

di Redazione web

Due donne hanno cenato insieme ai figli in un ristorante poco distante dal campeggio dove stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza, ma dopo aver passato la serata nel locale sono andate via senza pagare il conto. Per tutta risposta il pub ha pubblicato sulla sua pagina Facebook i video delle due fuggitive, immortalate dalle telecamere di sorveglianza, scatenando commenti carichi di odio nei loro confronti. Le due donne sono dunque intervenute, spiegando di aver avuto un buon motivo per allontanarsi prima del conto.

«Un piattino per condividere le trofie? Due euro in più». L'incredibile caso in Liguria, il post di Selvaggia Lucarelli

Cena tra amici, il conto è stellare e scoppia la lite: «Ho mangiato solo un'insalata, non pagherò 450 euro»

Fuga dal ristorante

Ruby McGrath, 32 anni, e Suzy Hopley, 33 anni, hanno consumato un pasto da 56 sterline con i loro due figli allo Smithy Arms di Swinton, nel North Yorkshire, ma sono andate via senza pagare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA