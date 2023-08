Scontrino da 130 euro per una cena in tre, clienti in fuga senza pagare. Il ristoratore posta le immagini: «Spero almeno in una bella recensione» La macelleria Pucci di Terni ha pubblicato le immagini cariche di ironia dei tre scrocconi che si sono dileguati senza saldare il conto







di Redazione web Un bel piatto di porchetta, maltagliati e del buon vino, per un conto da 130 euro, ma senza pagare, meglio alzarsi dal tavolo e sparire nel nulla. Questo hanno pensato ed eseguito i tre commensali scrocconi, che dalla Macelleria Pucci di Terni pensavano di essere dimenticati. E invece no, i titolari dell'esercizio commerciale hanno immortalato la fuga con un post social, perché le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il brutto gesto, ma la macelleria ha protetto la loro identità con tre faccine emoji, racconta Il Messaggero. Scontrini, pranzo da 60 euro in sette a prezzi mai visti: «Abbiamo mangiato antipasto, primo e secondo» Il post ironico «Doveva capitare prima o poi, e infatti è capitato in una fresca sera di fine estate, quando tre turisti italiani scrocconi si sono allontanati alla chetichella, approfittando della confusione, senza pagare il conto. “Quelli del tavolo 17” ci hanno tirato un bel pacco da 130€ e lasciato un selfie delle loro gesta. Nel post della macelleria ci sino tre foto, i tre commensali uomini seduti al tavolo, lo scontrino di quello che avrebbero dovuto pagare, e la loro passeggiata verso l'uscita, con le facce oscurate dalle faccine. Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 16:05

