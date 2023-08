Giorgia Meloni paga il conto degli italiani in Albania, il ristorante ringrazia il premier: «Una madre che dà l'esempio»

di Redazione web

Il ristorante Guva Mangalem di Berat, in Albania, ringrazia Giorgia Meloni. Il premier ha deciso di saldare il conto (circa 80 euro, ndr) di quel gruppetto di turisti italiani scappati senza pagare alcuni giorni fa. La proprietaria del locale scrive su Facebook: «Ringraziamo di cuore Giorgia Meloni, una vera signora», il suo è «un grande esempio di dignità da una buona madre severa che dà l'esempio a casa sua!». Nella foto in allegato la donna mostra un barattolo di vetro con all'interno i soldi «che ci ha inviato con l'ambasciata», con cui Meloni ha saldato il conto dei quattro italiani: «Resteranno qui nel ristorante come ricordo straordinario e anche contro il malocchio».

Albania, il ristorante ringrazia Meloni

«Giornalisti e televisioni albanesi e italiani ci hanno sommerso ma no abbiamo concesso nessuna intervista - spiega la ristoratrice sforzandosi di usare l'italiano -. Quei cittadini italiani che son andati senza pagare hanno fatto una grande pubblicità alla nostra città.

«Ringraziamo di cuore Giorgia Meloni una vera signora! - aggiunge - Noi non siamo ricchi, lavoriamo duramente come famiglia, non guadagniamo così tanto da non farci impressione quei soldi! Ma questa non è una questione di denaro per noi e siamo molto toccati da suo gesto! Un grande esempio di dignità da una buona madre severa che dà esempio a sua casa! Grande Giorgia! La amiamo molto anche come mezzo italiani che siamo. Ci ha onorato tantissimo venendo in vacanza a Valona!».

