Albania e Grecia, l'altra faccia del low cost. I turisti delusi: «Qui meglio dell'Italia? Falso: prezzi alti, truffe e stress»

L'erba del vicino è sempre più verde, si sa. E il richiamo dell'esotico a volte allontana dalla scelta più ovvia. Ma se non fosse oro tutto quel che luccica? Stiamo parlando delle vacanze degli italiani, orientati verso l'Albania (che pare la nuova El Dorado dell'estate) e le isole greche piuttosto che verso la Puglia, la Sicilia, la Calabria o la Sardegna, una volta regine indiscusse e ora snobbate dai vacanzieri di ogni età. Ma come sempre, insieme a chi conferma la propria scelta e si prepara a replicare nel 2024, c'è chi invece da quelle parti non ci rimetterà più piede. I motivi? Gli stessi che hanno portato a lasciare da parte le mete estive nostrane.